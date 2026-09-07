Carlos Bianco fue consultado este lunes sobre los flyers que circularon en los últimos días y lo presentaban como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires para las elecciones de 2027. El funcionario aseguró que no tuvo participación en la elaboración de las piezas y contó que pidió que fueran retiradas.

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La respuesta tuvo un tono particular. “Quiero denunciar que yo soy bastante más fachero que la inteligencia artificial que me pusieron”, ironizó Bianco durante la conferencia de prensa.

El ministro explicó que la imagen había sido realizada con inteligencia artificial y que él no la había pedido ni autorizado. Según relató, se informó sobre quiénes estaban detrás de la pieza y se comunicó con ellos para solicitar que dejaran de difundirla.

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“No me parece correcto que estén haciendo circular un flyer que diga que yo soy candidato a gobernador, porque hoy no lo soy”, remarcó.

Bianco y la carrera por la Gobernación

La consulta se produjo luego de que su nombre comenzara a aparecer entre los posibles postulantes del peronismo bonaerense para 2027. Bianco evitó confirmar una eventual candidatura y sostuvo que, por el momento, no es tiempo de definir nombres.

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“Te lo contesto con lo que nos dijo el gobernador el año pasado: este no es el año de las candidaturas”, afirmó.

En esa línea, aseguró que dentro de su espacio tampoco hay definiciones sobre candidaturas a presidente, gobernador o intendente. “Eso se va a definir el año próximo”, sostuvo.

Sin embargo, el funcionario reconoció que el espacio político que integra ya trabaja territorialmente con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

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El armado del MDF de cara a 2027

Bianco destacó el trabajo que viene realizando el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político referenciado en Axel Kicillof. Según explicó, se lanzaron distintos ámbitos de participación vinculados a juventudes, salud, educación, ciencia y universidad y mujeres, entre otros.

También repasó los plenarios que el espacio viene realizando en distintas secciones electorales de la Provincia. Mencionó encuentros en Alberti, Ramallo, Santa Clara del Mar y Saladillo, y anticipó que el próximo sábado estarán en Coronel Suárez.

“Estamos recorriendo todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires haciendo plenarios desde hace cuatro semanas”, señaló.

Para Bianco, el objetivo de esta etapa es construir una estructura política que permita discutir el escenario electoral el próximo año.

“Estamos haciendo una construcción política de nuestro sector, que creemos que es muy necesaria para poder el año próximo, junto con el resto de los sectores del peronismo, del campo popular, tener una candidatura unificada”, explicó.

En ese sentido, planteó que la intención es llegar a 2027 con una propuesta común que pueda competir frente a las distintas opciones de la derecha.

Por ahora, entonces, Bianco niega ser candidato, aunque su nombre ya circula entre los posibles postulantes y su espacio avanza con una agenda territorial que tiene como horizonte las elecciones del año próximo.