Noemí Villegas, vecina de Bernal Oeste, enfrenta una situación crítica junto a sus tres hijos. Su hija de 17 años tiene discapacidad severa, utiliza silla postural y requiere cuidados permanentes. La familia vive en una casilla sin baño, a pocos metros del Arroyo Las Piedras, en condiciones que Noemí define como insostenibles.

Ads

“Hace 16 años espero una vivienda y no tengo respuestas”, afirmó Noemí. Está anotada en el registro de viviendas del Municipio de Quilmes desde entonces, pero esta semana le comunicaron que no hay tierras disponibles y que las casas en construcción ya tienen adjudicatarios.

Además, de acuerdo a lo que publicó el medio local Ahora Online, Noemí solicitó una audiencia con las autoridades del municipio y todavía aguarda una respuesta. “Solo quiero una vivienda digna para mis hijos. No me importa el distrito, necesito salir de esta situación”, expresó.

Ads

Su historia pone en evidencia la dificultad que enfrentan muchas familias para acceder a viviendas sociales, y la precariedad en la que viven mientras esperan soluciones que parecen nunca llegar.

Ads