El final de Di María era anunciado, el propio Fideo había hecho público que la Copa América 2024 sería su despedida de la Selección Argentina. Pero todos los amantes del buen fútbol, los que lo resistieron en algunas etapas y luego supieron reconocer, especulaban con que su estadía en el combinado campeón del mundo se extendiera un tramo más. Algunos hasta se ilusionaban con verlo participar del próximo Mundial.

Se lo pedían sus compañeros también, que saben y vivieron desde adentro lo que significa Ángel Di María dentro del plantel, no sólo sus gambetas y sus exquisitas definiciones en las últimas finales disputadas son determinantes, también lo ha sido como líder positivo y como uno de los últimos de aquella generación que también estuvo cerca de ganar la Copa del Mundo en Brasil 2014.

En sus redes, confirmó lo que no queríamos saber: ante Brasil en el Maracaná, en otra noche marcada por la épica, fue su último partido de eliminatorias vistiendo la albiceleste.

Disfrutando de sus últimos minutos, no dejó de agradecer el cariño de los hinchas, su familia y sus compañeros. Sin dejar de lado la penosa situación que vivieron los argentinos en las tribunas del Maracaná y la brutal represión de la policía brasileña a la que lamentablemente nos tienen acostumbrados cada vez que un equipo argentino visita sus tierras.

El mensaje completo:

Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mi, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy.

Lastimosamente no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese mal trato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna.

La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo.

Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina carajo! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷

No tardaron en llegar millones de reacciones y miles de comentarios, entre los que se destacan los de sus compañeros y amigos de equipo, y otros referentes de la escena deportiva.

Un tiempito más, no?, el mensaje de Alexis Macallister.

Sólo resta disfrutarlo en la Copa América que se disputará en Estados Unidos el próximo año entre el 20 de junio y el 14 de julio.