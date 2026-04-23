La diputada bonaerense de Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer, participa de una misión internacional que busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La legisladora viaja a bordo de la embarcación Amqa, integrante de la flotilla Global Sumud (Resiliencia Global).

Ads

El viaje comenzó el 15 de abril desde el puerto de Barcelona, en España. Actualmente, la embarcación navega por el mar Mediterráneo, frente a las costas de Italia, con destino final en Gaza.

Según explicó la propia Schlotthauer, desde Barcelona partieron unas 40 embarcaciones con cerca de 300 activistas de 35 países. Entre ellos hay médicos, profesionales de la salud y voluntarios. La iniciativa busca ampliarse en Turquía hasta alcanzar un total de 100 barcos, incluyendo unidades del colectivo internacional Thousand Madleens.

Ads

Logramos el desvío de material bélico💪



📣Convocamos a toda la sociedad civil, partidos, sindicatos y organizaciones que se consideren democráticas a que se sumen a este accionar y se pronuncien por una Palestina Libre del río al mar! pic.twitter.com/7amco6pVuf — Mónica Schlotthauer (@monschlotthauer) April 20, 2026

La diputada aseguró que se trata de la acción solidaria “más grande” desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza. El objetivo es transportar alimentos, medicamentos, personal médico y trabajadores de la construcción para colaborar en la instalación de un hospital.

A través de sus redes sociales, Schlotthauer viene compartiendo detalles del viaje. Allí contó que debió realizar un “entrenamiento de convivencia”, ya que la tripulación deberá convivir durante varios días en espacios reducidos y con personas de distintas culturas. “Somos muchos, pero lo más importante es romper el cerco de Gaza y denunciar el genocidio en Palestina”, expresó.

Ads

La flotilla Global Sumud tiene como meta no solo entregar ayuda humanitaria a gran escala, sino también establecer un corredor marítimo civil que permita garantizar el acceso sin restricciones a alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales.

❌ NO EN NUESTRO NOMBRE 🇦🇷🇵🇸@JMilei nuevamente visita al genocida @netanyahu, responsable del genocio al pueblo palestino.



¡NO EN NUESTRO NOMBRE! Desde Argentina con @eze_peressini partimos hacia Gaza a llevar ayuda humanitaria en la @gbsumudflotilla que orgullosamente… pic.twitter.com/8pdEOP4Bwq — Mónica Schlotthauer (@monschlotthauer) April 19, 2026

Antes de iniciar la travesía, la legisladora presentó un proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense para expresar su respaldo a la iniciativa. En ese marco, advirtió que “la crisis humanitaria en Gaza se profundiza por las restricciones al ingreso de alimentos, medicina, gas y combustible”.

Además, pidió que la Legislatura acompañe el reclamo internacional para proteger a la flotilla y exigir que el Estado de Israel no intercepte las embarcaciones ni detenga a sus tripulantes.

Ads

Schlotthauer asumió su banca en la Legislatura bonaerense el 10 de diciembre de 2025.