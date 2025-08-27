Un accidente vial puso en riesgo la vida de la diputada nacional Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, esta mañana en la ruta 9, a la altura de Ramallo, mientras se dirigían hacia Buenos Aires para participar de la sesión convocada en la Cámara de Diputados. Según fuentes médicas locales, ya se encuentran estables y fuera de peligro tras recibir atención inmediata.

El vehículo oficial, un Nissan Sentra, perdió el control cuando el chofer se quedó dormido, y terminó despistándose hacia un campo cercano. Según relató José Bonacci a Infobae, “se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”. Ambos fueron asistidos por lesiones leves y trasladados a un centro de salud en Ramallo.

Rocío Bonacci, legisladora por La Libertad Avanza, ingresó a la política en 2023 motivada por la figura de Javier Milei, sin antecedentes de militancia previa. Su padre, en cambio, cuenta con una extensa trayectoria partidaria como dirigente de Unite, partido que ha funcionado como plataforma para diversos dirigentes que quedaron fuera de otras listas.

En 2019, José Bonacci fue clave para que Amalia Granata encabezara la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe, logrando seis bancas en la Cámara de Diputados provincial con un armado de perfil evangélico y ultracatólico. Su vínculo con Milei también facilitó la inclusión de Rocío Bonacci en la lista de diputados nacionales en 2023, resultando en su elección.

