La diputada nacional Sabrina Selva volvió a cargar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y confirmó que el bloque de Unión por la Patria buscará avanzar en el Congreso con una interpelación y una moción de censura para desplazarlo de su cargo.

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En declaraciones a Radio Provincia, la legisladora explicó que se trata de una herramienta contemplada en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, cuando se creó la figura del jefe de Gabinete. Según señaló, el objetivo es que Adorni deje su puesto al frente de la administración nacional.

“Buscamos remover a este funcionario porque no debe estar al frente de la administración del Estado un jefe de Gabinete que al día de hoy no puede explicar su patrimonio y tiene sobre sus espaldas una causa por enriquecimiento ilícito”, afirmó.

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Selva remarcó además que el funcionario es investigado judicialmente por un delito que, según indicó, implica una inversión de la carga de la prueba. “Debe demostrar que no se enriqueció ilícitamente”, sostuvo, y agregó que por ese motivo “debe ser removido inmediatamente”.

La diputada señaló que esperaba que la decisión fuera tomada por el presidente Javier Milei, aunque aseguró que, al no ocurrir, será el Congreso quien impulse el debate. “Esperamos que lo desplazara el Presidente, aunque como esto no ocurrió, lo hacemos nosotros”, expresó.

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En ese sentido, también cuestionó a sectores de la oposición que rechazan la iniciativa. “Hay dirigentes que tienen un republicanismo intermitente y ahora dicen que no tenemos que removerlo nosotros y pretenden que lo haga el Presidente”, afirmó la oriunda de Mercedes.

Para Selva, el Congreso tiene la obligación de ejercer el control sobre el Poder Ejecutivo. “Una de nuestras funciones es el poder de contralor sobre el Ejecutivo y debemos ejercerlo”, indicó, al tiempo que acusó a Adorni de haber brindado información falsa ante los legisladores. “El jefe de Gabinete mintió a los diputados y a todos los argentinos”, sostuvo.

Por último, recordó que la próxima sesión está prevista para el 23 de junio y explicó que para aprobar una moción de censura se requiere la mayoría absoluta de cada una de las cámaras legislativas.