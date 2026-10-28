La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro viajó junto a su familia desde Iguazú
Como adelantó el martes por la madrugada LaNoticia1.com, el Senador, a quien la Justicia le había impedido salir de Brasil, abandonó el país rumbo a Argentina, para terminar en Estados Unidos.
“La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22.50 del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”, informaron oficialmente desde la entidad este miércoles poa la madrugada.
“Por su parte, a las 23.30, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”, añadió.
El destino final del vuelo del Senador y su familia era Estados Unidos, desde donde confirmaron que toda la comitiva ya se encuentra desde este martes. En Brasil se le había impedido salir del país por una causa de lavado de activos.
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