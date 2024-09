En una reciente emisión de su programa en el canal de streaming Neura, el periodista Alejandro Fantino lanzó una fuerte crítica al gobierno del presidente Javier Milei, en medio de un análisis sobre la situación económica y social del país. Fantino apuntó contra las políticas de ajuste y la falta de soluciones concretas que impactan en la vida cotidiana de los argentinos. "Le pregunto a la gente: ¿hasta cuándo aguantan?", expresó.

"Ustedes comen todos los días, o si volvés a tu casa y hay comida en la heladera", chicaneó el periodista, refiriéndose al contraste entre algunos de sus panelistas y quienes sufren la pobreza. Fantino adelantó la publicación de las cifras oficiales: "Esta semana le da el índice de pobreza y tal vez trepe al 55%". A pesar de que reconoció que la responsabilidad es compartida con gestiones anteriores, también apuntó al actual gobierno: "Por más que me diga que es de Cristina, es de Néstor, es del radicalismo, también un poco es de lo que está pasando ahora".

Con la misma velocidad que se derrumba la imagen del gobierno, le van soltando la mano los mercenarios que hicieron campaña y ahora saben que esto es una catástrofe sin retorno y no quieren quedar pegados. Pero ya es tarde. pic.twitter.com/XDEiUj0RXR — Pampa⭐️⭐️⭐️ (@Pampa139) September 24, 2024

Durante su crítica al gobierno nacional, el conductor hizo una comparación entre la vida acomodada de algunos funcionarios y la realidad de muchos argentinos que luchan por llegar a fin de mes. "Es fácil con la pancita llena", dijo el periodista, quien también cuestionó el asado en Olivos tras el veto al aumento de los jubilados. “Chicos, el asado fue un error grandísimo. Error, error, error. Y te tenés que bancar a algunos que tienen menos calle, como Damián Arabia, que tiene menos calle que Venecia, diciendo que pagaron 20 lucas el asado cada uno. No me vengas a decir eso cuando los viejos no llegan a fin de mes”, tiró.

Uno de los momentos más álgidos de su intervención fue cuando mencionó el anuncio de cortes programados de electricidad, resaltando la desigualdad en las posibilidades de enfrentar esta situación: "El tipo que tiene guita pone paneles solares o se compra un grupo electrógeno... pero el que no tiene se va a cagar de calor porque van a cortar la luz ocho horas". Este comentario reflejó el hartazgo que, según él, sienten muchos argentinos ante las dificultades diarias.

Fantino también criticó lo que considera un discurso repetitivo por parte del gobierno, enfocado en el ajuste económico: "Ya está, decime una vez, dos veces, tres veces, pero cada vez que tenés que decir algo, vos como gobierno, me pasás por la cara que estás haciendo el ajuste más grande de la historia. Perfecto, ya me lo dijiste una vez, lo entiendo... No me lo digas más. Empezá a darme soluciones".

🔴EN NEURA ROMPEN EN PEDAZOS A MILEI. FANTINO LE SOLTÓ LA MANO 23/09/24

"Nueva generación ciega. Solo bancar por bancar. Así nos van a coger otra vez"



🗣️"Totito Caputo que está ahora es el mismo que estaba antes y planteaba lo mismo antes que plantea ahora"



🗣️"No iban a venir… pic.twitter.com/gQm7qz7J9B — mattsalic (@mattsalic) September 23, 2024

El periodista no solo cuestionó las políticas económicas, sino que también hizo un llamado a evitar la creación de un "ismo" en torno a Milei, advirtiendo sobre los peligros de personalizar en exceso su figura: “Que esto no se convierta nunca en mileísmo con los termos porque cagaron. El sufijo ismo es un culto de la profesionalidad... Si lo transforman en mileísmo tienen el mismo destino que La Cámpora, el kirchnerismo, el radicalismo, el comunismo, el socialismo y todo lo que termina en ismo".

Con su estilo provocador, Fantino cerró la crítica instando al gobierno a tomar las riendas y ofrecer soluciones que mejoren la vida cotidiana de la gente, advirtiendo que el apoyo popular podría decaer si no se logran avances concretos. "Te di el comando del avión. Manejalo", concluyó, dejando en claro que la paciencia de muchos argentinos está llegando a su límite.