Jhonatan, un joven que se desplazaba en silla de ruedas, fue atropellado el pasado domingo en la intersección de las calles 29 y 64, en La Plata. El accidente, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, dejó al joven en estado crítico. Tras el impacto, la conductora responsable huyó del lugar, sin prestarle asistencia, y hasta el momento no ha sido identificada. Como consecuencia de las graves heridas, Jhonatan debió ser intervenido quirúrgicamente, y los médicos se vieron obligados a amputarle una pierna.

El trágico suceso conmociona a la capital provincial. El joven se encuentra internado en el Hospital San Martín, donde lucha por su recuperación. Además de la amputación, Jhonatan sufrió un golpe en la cabeza, una lesión en el riñón y otras heridas graves que mantienen su estado de salud delicado. Los médicos siguen realizando estudios para determinar la gravedad de las lesiones en sus órganos internos.

La hermana de la víctima brindó detalles sobre el estado de Jhonatan tras la operación: "La cirugía salió bien, le amputaron la pierna porque era necesario. Se le había formado un hematoma y, sumado a una úlcera, se produjo una infección". A pesar de la intervención, Jhonatan se mantiene inquieto y emocionalmente afectado. "Está altibajo, a veces con ánimo, otras veces llora. Tiene cuatro hijos y todo esto ha sido un gran golpe para la familia", explicó la mujer.

El día del accidente, Jhonatan fue auxiliado por dos jóvenes que se detuvieron para socorrerlo, y una médica y una vecina se quedaron a su lado hasta que llegó la ambulancia. Su hermana destacó la solidaridad de los vecinos: "La médica y la vecina estuvieron con él todo el tiempo, y los vecinos también ayudaron. Les agradecemos muchísimo".

Jhonatan ya había sufrido un accidente grave hace cuatro años, que lo dejó parapléjico. Según su familia, ese primer accidente le generó traumas que aún no había superado, y este nuevo incidente ha reavivado su dolor. "No cae, no puede creer lo que pasó", contó su hermana. A pesar de sus limitaciones físicas, Jhonatan siempre se mantuvo activo, vendiendo productos en el centro de la ciudad para mantener a su familia.

Mientras tanto, las autoridades locales y los vecinos continúan movilizándose para identificar a la conductora de la camioneta Ford Ecosport que lo atropelló. La familia solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de la responsable, pidiendo que se comuniquen al número 221-6430710.

Este caso reavivó el recuerdo de un accidente similar ocurrido en noviembre del año pasado en Isidro Casanova, cuando una mujer en silla de ruedas fue atropellada por ladrones que huían de la Policía. En aquel trágico suceso, la víctima perdió la vida.