El Director técnico de la Selección, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa junto a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se confirmó la continuidad del santafesino al frente de la Albiceleste por los próximos cuatro años.

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“Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del ”Gringo" Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección Argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas", indicó el Chiqui ante los medios en la previa del amistoso de la Selección Argentina ante Uruguay de este viernes a las 20.00 en La Bombonera. "Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres", completó.

Tras el anuncio de Tapia, fue el turno de Scaloni para tomar la palabra y no pudo contener la emoción. "Quiero agradecer al presidente y la gente de la AFA por el esfuerzo para que se pueda llevar a cabo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles familiares, esto me llena", indicó el DT, que pocos días atrás sufrió la pérdida de su madre. "Es lo que queríamos todos. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre. De lo contrario es imposible estar acá", añadió.

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“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. https://t.co/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

"Estar en este puesto radica estar con todas las pilas. Después de pensarlo bien, hablarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era intentar continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo más importante", prosiguió más tarde. "Estoy con las mismas ganas del primer día, feliz de poder continuar. A partir de ahora empieza un nuevo proceso", completó.

En ese sentido, comentó: "Ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, con oportunidades para chicos que vienen empujando de atrás. Creemos que es el momento para que puedan exprimirse a fondo", dijo. "Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos que tienen un potencial enorme pero que a lo mejor no están para dar lo que nos dieron Messi, Di María, Otamendi y otros irremplazables", aseveró.

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También se confirmó que Walter Samuel no seguirá como ayudante de Scaloni en el cuerpo técnico de la Selección argentina y comenzará una carrera personal. “Walter, como ya nos lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo. Agradecimiento para mi amigo; le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que pueda empezar este camino”, afirmó el DT.