Un nuevo capítulo en la interna de la UOCRA se registró este miércoles por la tarde en La Plata, luego de que integrantes del sector que responde a Iván Tobar se cruzaran con Cristian "Puly" Medina, hijo del histórico gremialista Juan Pablo "Pata" Medina. A través de un comunicado, la Agrupación Unida "Blanca - Celeste" -ligada a Puly- denunció un "intento de homicidio" contra el líder sindical.

Según indicaron, el hijo del Pata "fue víctima de un acto cobarde y mafioso, perpetuado por malvivientes que forman parte de la banda delictiva comandada por Iván Tobar, quien posee complicidad institucional". "Con total impunidad, portando armas de fuego, dispararon sin mediar palabras hacia la integridad física de Puly y los compañeros que se encontraban con él", dijeron a través de un comunicado de prensa.

"En consecuencia, se realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía de turno. Es por ello que solicitamos a los organismos de Seguridad y a la Justicia que actúen de forma inmediata para esclarecer este acontecimiento de barbarie. Desde nuestro espacio gremial nos solidarizamos con Puly y su familia", completaron en el escrito que fue publicado en redes sociales durante las últimas horas.

Por su parte, la respuesta de Tobar fue lapidaria. “El trabajador necesita que lo representen. Necesitamos que estos boludos que se quieren colgar de los trabajadores, que se dejen de inventar denuncias o hacer denuncias falsas y que recorran las obras para ver qué necesidad tiene el trabajador. Ko invito a recorrer las obras conmigo, que se dejen de joder y que dejen la droga”, disparó el sindicalista.

#laplata #UOCRA Cristian "El Puly" Medina, hijo del Pata Medina, denunció a Iván Tovar, líder de la fracción rival, por un intento de asesinato a balazos en 44 y 131. La respuesta fue está👇 pic.twitter.com/anziPx1w2G — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 5, 2024

“Acá hay un problema de droga, loco. Si el hombre se pierde en la droga, que vaya a rehabilitarse y si no tiene plata -que lo dudo porque siguen explotando y siguen extorsionando y siguen sacando plata- pero si él dice que no tiene plata, yo, Iván, le pago y lo interno para que se recupere. Yo quiero que la gente se reinserte de la sociedad, no arruinarla, así que le ofrezco mi ayuda. Que se rehabilite porque la droga no es buen camino”, completó.



Según el medio local 0221.com.ar, desde hace años el gremio se encuentra intervenido e inmerso en una feroz disputa de poder que periódicamente genera feroces enfrentamientos en las calles de la capital provincial. La disputa mantiene enfrentadas, en la actualidad, a tres facciones diferentes: la que conduce Tobar y las que encabezan el propio Pata y su esposa Fabiola García, por un lado; y, por el otro, su hijo Puly Medina.