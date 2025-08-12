López formó parte del acto de imposición del nombre de la Escuela Primaria N° 49 que pasó a llamarse “Puerto Quequén”. De la ceremonia formaron parte la comunidad educativa de la institución, distintos vecinos que fueron parte de la vida de esta joven escuela y autoridades educativas de todos los niveles y modalidades.

Ads

Al tomar la palabra, la Presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, resaltó “la potencia de quienes trabajan por este lugar” y el lugar como “un lugar de alojamiento subjetivo para muchas situaciones en donde la infancia se ve vulnerabilizada”.

Además, señaló que “la comunidad tiene que estar infinitamente agradecida con ustedes por generar ciudadanía” y agradeció a todos los presentes, pero “especialmente a las docentes que se ponen esta escuela al hombro todos los días”.



Ads

Ads