Loma Negra, la mayor fabricante cementera del país, informa el inicio de una nueva etapa en su historia, como resultado de la finalización exitosa del proceso de reestructuración judicial de su accionista controlante indirecto, InterCement, llevado adelante en la ciudad de San Pablo (Brasil).

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Los nuevos accionistas, que inyectaron US$ 110 millones frescos, realizaron un aporte de capital en InterCement destinado a acelerar los planes de inversión, mantenimiento y eficiencia operativa. En ese contexto, Loma Negra dio la bienvenida a los nuevos accionistas de InterCement. Entre ellos, se destacan LATCEM, liderado por el argentino Marcelo Mindlin (Pampa Energía); Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda-Patria Investments.

Asimismo, la totalidad de la deuda fue reprogramada hasta el año 2031, con un cupón del 6,5% en dólares, despejando el horizonte financiero y otorgándole a esta compañía la solidez necesaria para proyectar el crecimiento de largo plazo.

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Bajo esta nueva estructura accionaria, el directorio de Loma Negra será presidido por Mindlin, con representación de los nuevos accionistas y demás bonistas. "Tras muchos años de estrés financiero que incluyó un complejo proceso legal de reestructuración judicial, hoy la compañía cuenta con una estructura de capital sólida que le permitirá enfocarse en el crecimiento. Este proceso marca un punto de inflexión para InterCement y le permite encarar una nueva etapa con una visión de crecimiento de largo plazo", dijo Mindlin.

"La compañía continúa operando con total normalidad, manteniendo como prioridades la seguridad, la excelencia operativa y el servicio a sus clientes. Este hito fortalece la posición de la compañía y le brinda impulso para seguir sosteniendo su liderazgo en el mercado y profundizando su compromiso con el desarrollo sostenible", informó la compañía en un comunicado.

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A la vez, Sergio D. Faifman continúa como CEO de la compañía e integrante del directorio, asegurando la continuidad del liderazgo ejecutivo. "Estos 100 años de historia nos han demostrado que el valor más grande de Loma es su gente. Nuestro compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y el servicio a nuestros clientes sigue siendo nuestra prioridad absoluta. Esto no solo asegura la continuidad, sino que fortalece nuestro liderazgo en el mercado y profundiza nuestro compromiso con el desarrollo sostenible", afirmó Faifman, CEO de Loma Negra.

Loma Negra es uno de los referentes históricos de la industria de la construcción del país. Fundada en 1926, en la localidad homónima, en Olavarría, cuenta con 100 años de trayectoria y una operación integrada que abarca cemento, cemento de albañilería, agregados, hormigón y cal. Dispone de nueve plantas de cemento, una capacidad instalada de 10,2 millones de toneladas y una participación de mercado del 45%, lo que consolida su posición de liderazgo en el mercado argentino.