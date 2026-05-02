La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), entidad que agrupa a más de 65.000 docentes en la provincia de Buenos Aires con mayor peso en el interior de la provincia, llevará a cabo su congreso electoral el próximo 5 de mayo.

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La actual presidenta, Liliana Olivera, de Suipacha, buscará renovar su mandato al frente del gremio. Ingresó a la conducción provincial en 2014. Antes de asumir la presidencia en 2022, se desempeñó como vocal y tesorera.

La titular del gremio explicó: “he recibido el apoyo del Consejo Directivo para la continuidad de esta gestión, que hemos ido construyendo sobre la base del consenso, el compromiso y el trabajo conjunto”.

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Al respecto, Olivera indicó que “en los últimos cuatro años, la conducción de la FEB consolidó un perfil de presencia en toda la Provincia, recorriendo los 135 distritos, visitando escuelas y escuchando las necesidades de los docentes” y agregó que “fuimos uno de los únicos sindicatos docentes que, en dos oportunidades y respetando la voz de cada educador, rechazó propuestas salariales insuficientes del gobierno provincial este año”.

“Nuestra única agenda la definen los docentes en cada Congreso. Esta es una práctica que sostuvimos incluso en las negociaciones más difíciles. La FEB es una herramienta genuina de representación porque no tiene más mandato que el que le dan sus afiliados”, remarcó Olivera.

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El proceso eleccionario comenzó a fines del año pasado con la votación en cada distrito de los candidatos que serán elegidos el próximo 5 de mayo. En esta elección, se votarán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Se renueva la mitad del Consejo Directivo de la Federación: cuatro ocuparán los cargos señalados y seis acompañarán la gestión como vocales.

El encuentro tendrá lugar en el Teatro Metro de La Plata (Calle 4 entre 51 y 53) a partir de las 8 horas.

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