La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la última propuesta salarial de la gestión de Axel Kicillof y anunció un paro docente de 48 horas. La decisión se tomó este martes durante el Congreso Extraordinario del sindicato, luego de las consultas realizadas a las bases en distintos distritos bonaerenses.

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#Anticipo EL CONGRESO DE LA FEB DEFINIÓ 48 HORAS DE PARO EN RECHAZO A LA ÚLTIMA PROPUESTA SALARIAL Las primeras 24 horas se efectivizarán este jueves 22 de octubre en toda la Provincia. https://t.co/mcXzTKGpad — FEB (@LaFEB) October 20, 2026

La oferta presentada por el Ejecutivo provincial el viernes pasado contemplaba un incremento del 6% en dos tramos, calculado sobre los salarios de septiembre. Sin embargo, la propuesta no logró la aceptación de los afiliados de la FEB. El gremio confirmó que las primeras 24 horas de paro se cumplirán este jueves 22 de octubre en todo el territorio bonaerense.

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El rechazo de la FEB se suma a las protestas de sectores docentes disidentes a SUTEBA. La Asociación de Maestros convocó a un paro para este martes, mientras que la agrupación Multicolor de SUTEBA anunció una medida de fuerza para el miércoles 21 y una movilización a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) el jueves 22, en reclamo de mejoras salariales y educativas.

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El lunes, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, defendió la política salarial de la administración bonaerense y señaló que los acuerdos se alcanzan en un contexto de dificultades financieras, marcado por los recortes de fondos nacionales y la caída de la recaudación. También sostuvo que el Ejecutivo volverá a revisar los salarios en diciembre.

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En una entrevista reciente con LANOTICIA1.COM, el diputado nacional del PRO y exministro de Educación Alejandro Finocchiaro había cuestionado la relación entre SUTEBA y el Gobierno provincial. “SUTEBA controla el Ministerio de Educación bonaerense”, afirmó al referirse a la política educativa de la gestión de Kicillof.

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Con el rechazo de la FEB, el conflicto salarial docente suma un nuevo capítulo. El sindicato anunció dos jornadas de paro, aunque por el momento solo precisó que la primera se realizará este jueves. La evolución de las negociaciones y las definiciones de los demás gremios marcarán cómo continuará el reclamo en la provincia.