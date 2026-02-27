En medio de una negociación paritaria trabada, el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires dejó en evidencia tensiones internas dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) salió a aclarar que la medida de fuerza convocada para el lunes 2 de marzo es un “paro provincial”, desmarcándose de la postura difundida por el SUTEBA.

Ads

El lunes deberían comenzar las clases en territorio bonaerense, pero el anuncio de huelga altera el inicio del ciclo lectivo. El SUTEBA, gremio que conduce Roberto Baradel, comunicó que adhiere a un paro nacional convocado por CTERA, al considerar que “el ajuste en educación es una decisión política del gobierno de Milei”, según expresó el propio dirigente.

Sin embargo, la medida de fuerza tuvo su origen en la FEB, que hace dos semanas resolvió no iniciar las clases en reclamo de una mejora salarial al gobierno de Axel Kicillof. El gremio que lidera Liliana Olivera rechazó el aumento del 3% ofrecido para febrero, luego de haber adoptado la misma postura en enero, cuando se firmó el último acuerdo paritario con el aval de SUTEBA, UDOCBA y SADOP.

Ads

En su convocatoria oficial, la FEB subrayó que el paro del 2 de marzo es de carácter provincial y tiene como eje central el reclamo de un “urgente aumento del salario docente”, el “normal funcionamiento de las prestaciones de IOMA” y el “rechazo a la sobrecarga laboral”.

Desde el gobierno bonaerense aprovecharon la definición pública del SUTEBA para enmarcar la protesta como parte de una medida nacional. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo días atrás que “hay un paro nacional y los docentes de provincia adhieren”, en declaraciones realizadas en un streaming de Infobae.

Ads

En ese contexto, desde UDOCBA, el gremio conducido por Alejandro Salcedo, llamaron a preservar la cohesión sindical. “Tiene que primar la unidad”, señalaron, y advirtieron que “hay que tratar de unirse todo lo que se pueda porque lo que está enfrente es muy grave, poderoso, dañino y tiene el respaldo internacional”.