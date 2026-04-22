La foto de Manuel Adorni en Luján que desató una catarata de memes
El Jefe de Gabinete, denunciado por enriquecimiento ilícito a través de distintos hechos, dejó una imagen durante la misa por Francisco y la oposición se hizo un festín.
El Gobierno de Javier Milei no logra encauzar la situación de Manuel Adorni y sigue pagando el costo político de mantenerlo dentro del Gabinete. El funcionario cayó en desgracia cuando fue descubierto haciendo gran cantidad de cosas que antes criticaba, como usar para bien propio los bienes del Estado, además de no poder justificar la compra de varios inmuebles.
En este sentido, este martes dejó nuevamente tela para cortar al ser fotografiado en la Basílica de Luján dejando un limosna.
Desde la oposición se burlaron de la situación e hicieron sentir en Casa Rosada que Adorni no deja de generar desgaste en el oficialismo. Muchos simpatizantes libertarios desde hace rato piden su cabeza.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión