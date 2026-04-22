El Gobierno de Javier Milei no logra encauzar la situación de Manuel Adorni y sigue pagando el costo político de mantenerlo dentro del Gabinete. El funcionario cayó en desgracia cuando fue descubierto haciendo gran cantidad de cosas que antes criticaba, como usar para bien propio los bienes del Estado, además de no poder justificar la compra de varios inmuebles.

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En este sentido, este martes dejó nuevamente tela para cortar al ser fotografiado en la Basílica de Luján dejando un limosna.

Desde la oposición se burlaron de la situación e hicieron sentir en Casa Rosada que Adorni no deja de generar desgaste en el oficialismo. Muchos simpatizantes libertarios desde hace rato piden su cabeza.

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manu y tincho terminando con la casta: pic.twitter.com/02DGfPgsbR — SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (@SIA_ARG) April 22, 2026

Esta foto jsjsjaja no puede ser pic.twitter.com/EEyX3dfTZl — TUGO News (@TugoNews) April 21, 2026

Foto inédita. Primera vez que Adorni le da plata a una vieja, y no al revés. pic.twitter.com/fG9lccVzKK — Gustavo Beaverhausen (@MisOdios) April 21, 2026

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