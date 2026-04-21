Victoria Villarruel justificó su ausencia en la misa que organizó la Conferencia Episcopal Argentina en la Basílica de Luján en que se "politizó" la ceremonia y fue crítica con los asistentes.

Ads

“Me pareció que la ceremonia tenía un contenido que no era el del recuerdo al Papa, propiamente dicho. Era una ceremonia en la que estaba la casta política. Lo peor de la casta política”, sentenció Villarruel en declaraciones a la prensa, frente a la basílica María Auxiliadora, donde se bautizó el fallecido papa, donde finalmente asistió y no en Luján como tenía previsto.

Y agregó: "No quiero puntualizar, pero estaba la casta política y yo en eso soy coherente con mis creencias, soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas recordando al gran hombre que fue el Papa Francisco."

Ads

La vicepresidente hizo hincapié en que la misa “se había politizado” como ocurrió con el acto del 2 de abril en Ushuaia, donde tampoco asistió como tenía planeado. "La política se mete en fechas o en el recuerdo de personas tan importantes como es el Papa Francisco, yo prefiero estar entre la gente y prefiero estar con humildad en un lugar donde solo me encuentro con otros argentinos", afirmó.

“Nada tiene más importancia que recordar y conocer a esta figura tan importante para los argentinos y que nos dejó un montón de enseñanzas que día a día tenemos que ir conociendo y aplicando, y entre ellas la de la unión entre los argentinos”, finalizó.

Ads