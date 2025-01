Tras el plenario de delegados, el líder de La Fraternidad, Omar Maturano, brindó una conferencia de prensa para evaluar los resultados del paro de trenes que se llevó adelante este martes 28 entre las 9 y las 15.00. Además, apuntó contra el Gobierno Nacional y detalló las líneas de acción a seguir.

Así, el secretario general del sindicato de conductores de trenes adelantó que el plenario de delegados le dio mandato libre a la dirigencia para realizar las medidas de fuerza que considere convenientes. En ese contexto, anunció que el 1° de marzo, cada conductor y cada ayudante se van a tomar el Día del Ferroviario, en conmemoración a la nacionalización de los ferrocarriles que ordenó Juan Domingo Perón.

“Hoy muchos compañeros terminan su jornada en los trenes y tienen que hacer Uber para llegar a fin de mes”, denunció al tiempo que detalló que un conductor junto a su acompañante puede generar ingresos de $60.000 por día tras trabajar ocho horas, lo que equivale a $1.2 millones mensuales. "Aun así, no les alcanza para mantener una familia", aseguró.

Conferencia de prensa de La Fraternidad.

El dirigente criticó la ausencia de actualización salarial para los trabajadores del sector: “Estuvieron ocho meses sin darnos pelota”. Y en cuanto al intento de diálogo de Guillermo Francos, aseguró: “Si hay proposición que la acerque el día de mañana o ahora que ya está terminada la medida de fuerza”.

“Me preguntó cómo podíamos levantar la medida y le dije que nos dé lo que estamos pidiendo”, explicó y continuó: “¿Qué me contestó? Que no se podía y que había que seguir las pautas de Economía. Yo no puedo decirles a mis compañeros que hay que acompañar a Caputo”.

“Yo no sigo a nadie. Aparte, nosotros no somos ovejas ni vacas para que nos arreen. Nosotros tenemos la independencia como trabajadores de hacer lo que se nos plazca, siempre y cuando no vayamos por los bienes de los demás”, sentenció el líder de los maquinistas.

Y añadió: “Porque me preguntan por qué paramos. ¿Qué es lo que quieren que hagan los trabajadores? ¿Que tomemos las empresas, que vayamos con violencia ante los empresarios, que cortemos la vía? ¿Nos están pidiendo eso? No, esta es la democracia que nos costó conseguir. Nosotros, todo dentro de la ley y fuera de la ley, nada. Y todo lo que estamos haciendo es dentro de la ley”.

El líder sindical también hizo referencia al impacto histórico de los conflictos gremiales en la era menemista. “Tras los paros de 45 días en los años 90, pasamos de 90.000 trabajadores a apenas 12.000. Hoy buscamos otra forma de encarar los reclamos, pero no nos sentimos débiles contra el Gobierno porque los afiliados tienen ganas de pelear por sus ingresos”, sostuvo.

“Los trenes están atados con alambres”, denunció Maturano, recordando que tras el choque de Palermo el Gobierno había prometido una inversión de 1.100 millones de dólares para mejorar la infraestructura, pero finalmente solo se destinaron 100 millones. Y concluyó: “Este Gobierno es peor que la dictadura”.