El concejal del frente de Todos en Marcos Paz, Juan Aranda, le puso picante a la cuarta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante en ese distrito. El edil oficialista sostuvo que los miembros de la oposición "se van a morir envenenados" y "para la maldad y el oportunismo, vacunas no hay".

Durante la sesión, Aranda se dedicó a criticar fuertemente a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, a quienes acusó de endeudar al país y a la provincia, también en un contexto donde se mantuvieron enfrentados el gremio de Camioneros (Aranda es trabajador del mismo) y el gobierno de Cambiemos.

"Soy un defensor de la palabra y respeto las opiniones de todos, creo que hay sectores de la oposición que lo mejor que podrían hacer es llamarse a silencio, es momento de acompañar, de esta no se sale solo. Banco a este gobierno en el que me siento parte, las decisiones y atribuciones que la se le dan al Presidente", disparó.

Rápidamente, Anabel Arboledas, de Juntos por el Cambio, replicó: “Espero no morirme envenedada, como dijo Aranda recién, nosotros acompañamos todas las medidas que el oficialismo. Me siento ofendida por las palabras de Aranda. Me descolocó su manera de hablar, que es agresiva".

En tanto, Lorena Harguinteguy, del mismo bloque opositor, señaló: "No hace falta gritar para ser escuchado, cuando hablan de mí me gusta que me nombren con nombre y apellido". "Si quieren que la rueda virtuosa sea de trabajo y dignidad, tienen que empezar por la educación en todo sentido", subrayó.

Por último, según publicó el medio local Hora de Informarse, Aranda volvió a pedir la palabra y pidió disculpas. En ese sentido, aclaró que se refería como oposición a aquellos que "salen por la tele todos los días", haciendo alusión a los políticos de envergadura nacional, lo que tampoco cayó bien entre los ediles locales.