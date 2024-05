Anoche, Javier Milei presentó su nuevo libro en el Luna Park, un evento que no solo llenó el estadio, sino que también destacó por su vibrante ambiente y la diversidad de sus asistentes. Con entradas agotadas y un estadio repleto, la velada incluyó un show musical, la presencia del Gabinete y personalidades destacadas, así como militantes que acompañaron con cánticos dirigidos contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

Vale destacar que Milei ingresó al mítico estadio vestido de traje y con un sobretodo de cuero negro que se sacó luego de cantar “Panic Show”, de La Renga, lo que representó el inicio del acto en el que aprovechó para destacar el trabajo de su Gabinete y criticar a la oposición. Tras terminar el discurso del Jefe de Estado, salió al escenario el vocero presidencial Manuel Adorni para la introducción a la entrevista que le realizó junto a José Luis Espert sobre el libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica".

Una columna de militantes arribó organizada desde la ciudad bonaerense de Lobos.

Desde el mediodía, cientos de personas se aglomeraron en las inmediaciones del Luna Park, ansiosas por retirar los últimos tickets disponibles. En las afueras del predio, el ambiente festivo se complementó con la venta de merchandising relacionado con Milei. Cientos de bonaerenses llegaron desde distintos puntos del conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires para ser parte del evento.

Una pareja proveniente de Punta Indio compartió su experiencia: “Somos los primeros, está todo bastante ordenado, acá nos respetamos todos. Venimos de Punta Indio, Verónica, Provincia de Buenos Aires. Llegamos a las once y media de la mañana, más o menos, acá. Viajamos especialmente para este evento, con nuestro dinero y nuestro vehículo. Acá no hay ningún micro ni ningún tipo de organización que haya traído gente. Todos venimos con la nuestra”.

Una pareja llegó desde Punta Indio exclusivamente para asistir al Luna Park.

Desde San Miguel, una jubilada explicó su motivación: “Vine porque quiero que Milei termine el gobierno porque no hay plata. Y queremos que haya. Porque estando él, va a haber”.

Una mujer de Lanús, que asistió con su hijo Mariano, comentó: “Él me enseñó a mí acompañar a Milei. Vengo porque el presidente es una persona que no sale de la política. Es una persona de verdad, humana, con la fuerza de Dios, con todo lo que dice, le creemos todos y vamos a salir adelante. Vinimos porque está sacando todo el barro que tenemos hace 20 años. Hay que darle tiempo. Es verdad que estamos pasándola medio justo con el tema de la economía. Tremendamente. Pero bueno, es un arrastre, la gente recién ahora se está despertando. Recién ahora está viendo la realidad. Milei es una persona auténtica”.

Un veterano de Malvinas oriundo de Verónica expresó su renovada esperanza: “Mi esposa y yo tenemos un hijo de 16 años, que lo venimos preparando hace bastante para que si en algún momento, con un título bajo el brazo, la economía seguía como la que venía trayendo Massa, con todo el dolor del alma decirle, hijo, con los poquitos ahorros que tenemos y lo que vos tenés, andate. Que migrara. Y ahora eso cambió. Fue como que nos abrió un horizonte de esperanza, como que vemos que se alumbra una democracia donde uno puede plasmar todo lo que sueña acá, en nuestra República, donde nos parieron, en esta República santa que fue parida por revoleo de poncho y punta de tacuara por gente que no tenía la cultura que tenemos nosotros. Y nosotros esa cultura no la sabemos capitalizar, por las mezquindades, por el egoísmo, por el robo que hubo. Entonces, por eso venimos”.

Un veterano de Malvinas, oriundo de Verónica, se emocionó al ingresar al Luna Park.

Una joven de Avellaneda, acompañada por su madre, manifestó su entusiasmo: “Yo soy re fan de Milei desde que arrancó. Tengo veintiún años, voy a cumplir veintidós. Me resulta interesante la propuesta, de la economía y también las cosas que quiere hacer por la gente y ayudarnos a salir de este pozo que nos hicieron los K”.

Una vecina de Vicente López también compartió su optimismo: “Vine solita y con la mejor expectativa. Vine para apoyar, para ayudar. Me encanta que la gente se haya despertado de una vez”.

Desde Lomas de Zamora, una joven acompañada por su madre expresó: “Vine para apoyar al presidente, nos parece innovador, es algo que nunca sucedió con un presidente, y bueno, lo apoyamos, en su locura, lo apoyamos. Está loco, lo sabemos, pero lo apoyamos. Sabemos que estamos mal, no la estamos pasando bien, no tenemos plata, no somos negadoras. Pero tenemos mucha esperanza, creo que todo lo que votamos a Javier, lo que tenemos es esperanza”.

Finalmente, Marta, una jubilada de Hurlingham, concluyó: “Somos gente grande, un grupito grande que venimos de Hurlingham. Estamos todos firmes con Milei porque sabe muchísimo de economía y es muy capaz. Y está demostrando que está sacando lo más groso de la economía para acomodar a los demás. Los demás se acomodan cuando se acomodan los grandes. Lo banco así, cobrando una jubilación baja y todo”.