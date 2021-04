"Se dispone la suspensión y reprogramación de toda cirugía y/o procedimiento que se puedan postergar (que no tengan que ver con el coronavirus) y que, a criterio médico no revistan urgencia, mientras que no se ponga en peligro inminente la salud de los pacientes", dijo el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak. Críticas de la oposición.