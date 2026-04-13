Javier Cerfoglio, de 40 años, fue condenado tras golpear con brutalidad a su esposa, Magalí Vera, de 34, y arrojarla a aguas del Río Quequén en el interior de su automóvil cuando ella todavía estaba con vida en diciembre del año 2024.

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El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Necochea, presidido por la jueza Luciana Irigoyen Testa (secundada por sus pares Ernesto Juliano y Diego Mónaco, le dictó la condena a prisión perpetua luego de hallarlo culpable de “homicidio calificado por el vínculo, con ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género”.

Afuera del tribunal, una importante cantidad de personas se congregó para acompañar la instancia final del juicio.

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El femicida escuchó la sentencia desde la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanece detenido. Días atrás, en el turno de sus últimas palabras, Cerfoglio pidió disculpas solo a su familia y a su hijo de 13 años, pero no a los padres ni hermanos de Magalí. “Yo la amaba con toda mi alma”, dijo, intentando mostrarse como víctima, mientras los Vera recordaban el horror de aquella madrugada y la brutalidad con la que su hija fue atacada.

Durante la audiencia de alegatos, el fiscal Marcos Bendersky y el abogado querellante Juan Manuel Iovine pidieron prisión perpetua para Cerfoglio, mientras que su defensor solicitó una condena de 20 años.

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Las pruebas presentadas fueron contundentes: cámaras de seguridad, testimonios de testigos y pericias que demostraron la violencia extrema del ataque y el traslado de Magalí hasta el río, donde falleció por asfixia por sumersión.

El salvaje crimen se produjo el domingo 1° de diciembre de 2024, después de una fiesta de casamiento de que la pareja se retiró intempestivamente tras una discusión.

Según la acusación, Cerfoglio atacó a Magalí cuando ella estaba de espaldas y desarmada, propinándole trompadas y patadas hasta dejarla inconsciente. Luego la colocó en el baúl de su Honda Fit rojo y la llevó hasta el Río Quequén, donde la arrojó. Su cuerpo fue encontrado a las 7.16 bajo un muelle, con múltiples lesiones y fracturas que evidenciaban la violencia del ataque, pese a que en un primer momento quiso instalar la versión del accidente.