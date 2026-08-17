Emily cumplió un año. Hubo torta, una velita, globos, una cortina metalizada y, por supuesto, canciones de cumpleaños. Pero su primer aniversario tuvo algo muy particular: la pequeña pasó ese día internada en el mismo hospital donde nació.

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La historia fue contada por la periodista Sabrina García en el medio local San Fernando Nuestro, que reconstruyó el recorrido de la niña y el vínculo que se fue formando con los profesionales del Hospital Provincial Petrona V. de Cordero, en San Fernando.

Emily nació hace un año, a las 31 semanas de gestación y con apenas un kilo de peso, después de que un severo desprendimiento de placenta obligara a adelantar el nacimiento. Desde sus primeros minutos de vida tuvo que enfrentar un cuadro delicado, con parálisis de cuerdas vocales, displasia broncopulmonar y epilepsia.

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A los dos meses llegó otro momento difícil. Por la complejidad de su cuadro, fue trasladada al Hospital de San Isidro para realizarle una traqueostomía. Después de la intervención y una vez estabilizada, volvió al Cordero en enero, cuando tenía cuatro meses.

Desde entonces, la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) se convirtió en parte de su vida cotidiana. Allí, médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros trabajadores de la salud acompañaron su evolución y también a su familia durante los meses de internación.

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Y fue justamente allí donde llegó el primer cumpleaños.

Por un rato, la terapia dejó de lado su rutina de todos los días: hubo globos, una torta, una velita y canciones de cumpleaños. Emily celebró sus primeros doce meses rodeada de su familia y de los profesionales que siguieron de cerca cada paso de su recuperación.

Para el equipo del hospital, no fue simplemente una celebración. Fue un momento esperado después de un año en el que la pequeña tuvo que superar más dificultades de las que cualquier bebé debería enfrentar durante sus primeros meses de vida.

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También fue una muestra de algo que muchas veces no aparece en una historia clínica: el vínculo que se construye entre los profesionales, los pacientes y sus familias cuando una internación se prolonga durante meses.

En ese tiempo, el hospital también se convirtió para Emily en un lugar de cuidado, acompañamiento y, dentro de lo posible, de momentos felices. Por eso, su cumpleaños tuvo un significado especial para todos los que fueron parte de este camino.

Desde la UTIP y las autoridades del Hospital Cordero destacaron y agradecieron el trabajo de médicos, enfermeros, kinesiólogos y personal de apoyo que acompañan a Emily y a su familia durante su internación. El festejo tuvo además una coincidencia especial: llegó en el marco del Día de las Infancias, una fecha que convirtió el cumpleaños de la pequeña en un momento todavía más especial para toda la comunidad hospitalaria.

Ahora, después de un año atravesado por internaciones y tratamientos, hay otro motivo para esperar con ilusión. Según informaron desde el Hospital Cordero, Emily podría recibir el alta esta semana.

El próximo cumpleaños, si todo sigue el camino esperado, será diferente. Ya no habrá una terapia intensiva de fondo ni un equipo médico alrededor de la torta. Habrá, simplemente, una familia celebrando en casa que Emily cumplió dos años.

Pero el primero quedará para siempre en la historia del Hospital Cordero: el día en que una pequeña que llegó al mundo con apenas un kilo apagó su primera velita rodeada de las personas que la ayudaron a llegar hasta ahí.