El Municipio de Almirante Brown, a través del programa Causa Común y en coordinación con el Instituto de Hemoterapia de la Provincia, profundiza su trabajo en la búsqueda de pacientes recuperados de Covid-19, ubicándose a la vanguardia en materia de donación de plasma en toda la Provincia. Desde la Comuna que encabeza el Intendente Mariano Cascallares destacaron que gracias al trabajo que se viene realizando, el 25 por ciento del plasma utilizado hasta el mes de septiembre por el sistema de salud público bonaerense fue originado en las colectas de Almirante Brown.

Gracias a este trabajo articulado, por la que cientos de vecinos ya pasaron para corroborar si tenían los anticuerpos necesarios para ser donantes, fue contactado Juan Morato, un técnico radiólogo de la localidad de Burzaco que es considerado un "superdonante" de plasma. "Gracias al programa Causa Común me acerqué a la Casa de la Cultura donde me tomaron una muestra de sangre, que luego fue analizada. A los días me llamaron para decirme que tenía los anticuerpos necesarios para donar", contó el hombre quien luego se llevó una sorpresa.

En este sentido, el vecino browniano de 30 años recibió además la noticia que su cuerpo generaba en promedio una mayor cantidad de anticuerpos, puntualmente 46,9 por ciento, motivo por el que es considerado un "superdonante" desde el Instituto de Hemoterapia provincial. Desde la Comuna aseguran que Juan tiene una cantidad títulos de anticuerpos considerablemente mayor al promedio. "Me sorprendí mucho cuando me dijeron la cantidad de anticuerpos que tenía, porque sé que puedo ayudar a bastantes personas y eso me alegra muchísimo", concluyó el vecino.

En el proceso de donación. el Municipio contacta a los pacientes recuperados que están en condiciones de donar para que se hagan una extracción de sangre en la Casa de la Cultura, pasando por una serie de procedimientos. En caso positivo, y que la persona esté en condiciones de donar, el Municipio trasladará a cada vecino al Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero para que le hagan la extracción del plasma en un proceso sencillo que demora unos 40 minutos. Una vez extraído, el plasma es derivado al Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires.