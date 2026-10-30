Martín Musciatti es uno de los periodistas bonaerenses que logró proyectar su carrera más allá de las fronteras de la provincia. Nacido en Benito Juárez, llegó a La Plata para estudiar periodismo y allí construyó buena parte de su trayectoria, antes de dar el salto a los medios de la Ciudad de Buenos Aires.

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Uno de sus primeros grandes proyectos fue Infoplatense, el portal digital que fundó y que consiguió posicionarse entre los medios de referencia de la capital bonaerense durante la gestión del entonces intendente Pablo Bruera. Con una línea editorial crítica del gobierno municipal, el sitio alcanzó una importante presencia en las redes sociales y se convirtió en un actor de peso dentro del escenario periodístico local.

Según informó LaPlata1, su recorrido también tuvo una etapa vinculada a la gestión pública. En diciembre de 2015, tras la llegada de Julio Garro a la intendencia de La Plata, Musciatti fue convocado para hacerse cargo de la Secretaría de Comunicación Pública del municipio.

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Durante su paso por esa área, mantuvo relación con distintos medios y periodistas de la ciudad. Su gestión fue valorada por referentes del ámbito periodístico platense, que destacaron la apertura informativa y las posibilidades de acceso a la información municipal.

Después de aquella experiencia, Musciatti volvió a concentrarse en los proyectos periodísticos. En 2025 asumió la dirección de NewsDigitales, un medio con sede en Buenos Aires desde el que amplió su participación en el escenario nacional.

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Ese trabajo también lo acercó a figuras reconocidas del periodismo argentino. Desde enero de 2026 comenzó a acompañar a Chiche Gelblung en el ciclo 70 20 Hoy, sumando una nueva experiencia en su recorrido profesional.

NewsDigitales también avanzó en el desarrollo de contenidos audiovisuales y propuestas vinculadas al streaming. En ese espacio participan otros profesionales con recorrido bonaerense, como el periodista político Francisco Angulo y la especialista en asuntos internacionales Rosario Castagnet.

Su etapa más reciente llegó con su incorporación al programa de Yuyito González en NET TV, donde sumó una nueva experiencia frente a las cámaras y se incorporó a la televisión de alcance nacional.

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De Benito Juárez a La Plata y luego a Buenos Aires, Musciatti construyó un camino que atravesó distintas etapas de la comunicación: fundó un portal de noticias, trabajó en la gestión pública, dirigió un medio digital y llegó a la televisión.