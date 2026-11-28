La ilusión de Estudiantes de La Plata de volver a conquistar América terminó en tristeza. El equipo dirigido por Alexander Medina perdió 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, disputada en Montevideo, y se quedó sin la posibilidad de sumar su quinta conquista continental. El resultado significó un duro golpe para el mundo Pincha, que había acompañado con enorme expectativa una campaña que llevó al club platense nuevamente a la definición del torneo más importante de Sudamérica.

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El Pincha llegó a la final después de un recorrido exigente. Tras avanzar con dificultades en la fase de grupos, eliminó a Universidad Católica de Chile en octavos de final y consiguió dos triunfos de enorme repercusión en las siguientes instancias: dejó en el camino a Corinthians y Flamengo, dos representantes brasileños.

⚽😍🏆 ¡El gol de la consagración! Ramón Sosa le dio la CONMEBOL #Libertadores a @Palmeiras #GloriaEterna https://t.co/PaS0T7VrCy — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2026

La ilusión tenía también un componente histórico. Estudiantes buscaba su quinta Copa Libertadores, después de las consagraciones de 1968, 1969, 1970 y 2009. Incluso había un antecedente especial: en 1968 había derrotado justamente a Palmeiras en la final para conseguir su primer título continental.

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Esta vez, sin embargo, la historia fue diferente. Palmeiras encontró la ventaja a los siete minutos del segundo tiempo, con un gol del paraguayo Ramón Sosa, y consiguió sostener el resultado hasta el final. Estudiantes tuvo situaciones claras para alcanzar el empate, pero no logró torcer el destino de la definición.

El dolor quedó reflejado en las palabras de sus protagonistas. El goleador Guido Carrillo reconoció la tristeza por no haber podido cumplir el sueño de levantar la Copa, aunque destacó el orgullo de haber competido hasta el final. "Tenemos el orgullo de morir de pie", expresó.

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Para el arquero Fernando Muslera, la final también tuvo un significado especial: anunció que el encuentro marcaba el cierre de su carrera profesional. Pese a la derrota, consideró positivo el recorrido que realizó junto al plantel durante el último año y medio.

La caída del conjunto platense también prolongó el dominio de Brasil en el máximo torneo de clubes de América. Los últimos ocho campeones de la Libertadores fueron equipos brasileños: Palmeiras en 2020, 2021 y 2026; Flamengo en 2019, 2022 y 2025; Fluminense en 2023 y Botafogo en 2024.

🇦🇹👏🏆 ¡Arriba la cabeza, Pincha! ¡La CONMEBOL #Libertadores dará revancha! @EdelpOficial | #GloriaEterna https://t.co/w2Y4pT6BYD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2026

Con esta nueva consagración, Brasil llegó a 26 títulos y superó los 25 de la Argentina en la tabla histórica de la Copa Libertadores.

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Para Estudiantes queda la tristeza de una final perdida y el orgullo de haber llegado hasta la última instancia después de eliminar a dos gigantes brasileños. La quinta Libertadores tendrá que esperar y el sueño de volver a conquistar América quedó, esta vez, a un paso de distancia.