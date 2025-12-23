Ricardo Omar Almirón, uno de los enfermeros imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, fue absuelto este martes en el juicio donde estaba acusado por abuso sexual. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró que no había pruebas suficientes para condenarlo. Tras escuchar el veredicto, el acusado se largó a llorar dentro de la sala.

El fallo no pasa desapercibido en la provincia de Buenos Aires: los jueces resolvieron que la absolución sea incorporada como antecedente en el segundo juicio por la muerte del Diez, que comenzará el 17 de marzo en los tribunales de San Isidro, una causa clave que sigue de cerca la opinión pública bonaerense.

Almirón, de 42 años, estaba acusado por un hecho ocurrido en septiembre de 2019, durante una fiesta de murgas en Villa Soldati. La denunciante, cuyo nombre se mantiene en reserva, siguió la audiencia de manera virtual. En la sala estuvieron presentes integrantes de la Colectiva Murguera, que acompañaron el proceso judicial.

El enfermero llegó al tribunal vestido de traje y eligió no hacer uso de sus últimas palabras. “No tengo nada que decir, muchas gracias”, expresó brevemente antes del cuarto intermedio. Minutos después, el presidente del tribunal leyó la absolución y Almirón quebró en llanto, se abrazó con su abogada defensora y con sus familiares.

Según la acusación, la joven recordó haber sido llevada a un patio del club y no tener memoria clara de lo ocurrido hasta que fue auxiliada por terceros. Almirón reconoció haber estado con ella, pero sostuvo que la asistió tras una descompensación y negó cualquier abuso.

Además de este proceso, Almirón enfrenta el juicio por homicidio con dolo eventual por la muerte de Diego Maradona, donde está imputado junto a otros profesionales de la salud que integraban el equipo médico del exfutbolista, en el marco de la atención domiciliaria que recibió en sus últimas semanas de vida.