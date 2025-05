La intendenta de Moreno y vicepresidenta del Partido Justicialista (PJ) nacional, Mariel Fernández, expresó su preocupación por las divisiones internas en el peronismo bonaerense y llamó a la unidad del espacio político. La jefa comunal enfatizó la necesidad de cohesión para enfrentar los desafíos actuales y respaldó el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.

"La gente quiere que vayamos todos juntos y nosotros necesitamos la unidad", sintetizó Fernández.

En relación a la interna a cielo abierto que mantiene el kicillofismo y La Cámpora, señaló al medio Infobae: "Me cuesta hasta entenderlo a mí, es una cosa que no tiene mucho sentido. Con las dificultades que estamos atravesando no tendríamos que estar discutiendo, no puede haber este nivel de especulación".

Con respecto a la conducción del peronismo, Mariel Fernández no dudó y eligió a CFK: "Para mí es Cristina; y algunos pensarán que ya es tiempo de una renovación y lo ven a Axel como una posibilidad de relevo. No sobra nadie, necesitamos de Axel y de todos porque la situación es difícil".

Puntualmente sobre la relación ente la ex presidenta y el actual gobernador bonaerense dijo: "Cristina fue generosísima con el gobernador todos estos años. Cristina le ofrece un diálogo que él no está aceptando".

"Todos estamos de acuerdo que el gobierno de Milei está haciendo un desastre con el país, que vayamos todos juntos para enfrentarlo. Eso sería un pensamiento bastante razonable", concluyó.