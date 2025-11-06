La intendenta de Moreno y actual vicepresidenta del PJ bonaerense, Mariel Fernández, se anotó para competir por la presidencia del partido si es que el peronismo provincial se decide a definir su conducción en una interna.

“Ojalá que podamos acordar entre todos y no que tengamos otra vez una elección y estemos peleándonos”, dijo aunque no dudó en marcar que “si hay internas, obviamente quiero participar como cualquier otro dirigente porque me parece que justamente lo que necesitamos que el partido no sea una cáscara vacía ni sea un elemento de disputa, sino que sea un elemento de construcción”.

Cabe mencionar que el próximo 18 de diciembre se cumple el mandato de Máximo Kirchner al frente del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a Uno Tres Cinco, Fernández, dirigente del Movimiento Evita, marcó la “necesidad” de tener “un partido que interpele, que recorra, que escuche mucho, que abra las casas de los partidos, que esté en funcionamiento” algo que, reclamó, ahora “no sucede”.

Otro de los dirigentes que no esquivó la idea de pelear por ese lugar fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. “Soy un militante del peronismo, voy a trabajar siempre por el peronismo desde el lugar que sea”, dijo durante una conferencia de prensa. “Siempre hay una posición para abrir y barrer la básica, hoy soy consejero, el día de mañana dirán los y las compañeras, dirán cuál sea mi lugar”, agregó.

