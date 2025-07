Nicolás Del Caño, cabeza de la lista de diputados provinciales del Frente de Izquierda Unidad (FIT‑U) por la Tercera sección electoral, comenzó su campaña con una recorrida por el centro de Lanús que continuó con un acto en Avellaneda al que asistieron trabajadores, jubilados, estudiantes y candidatos del espacio.

“Los únicos que no tienen VETO en la Argentina son los dueños del país. Acá no es que no hay plata, se están llenando los bolsillos”, expresó Del Caño sobre el Gobierno Nacional. Desde Avellaneda, Del Caño calificó las políticas recientes del presidente Javier Milei como la baja de retenciones al campo:

“Lo invito a Milei a que camine un par de cuadras por Lanús a ver si alguien aplaude que le baje las retenciones a los dueños de la tierra”, desafió. “Más casta no se consigue”, lanzó.

El dirigente de Izquierda remarcó que las listas que encabeza están compuestas por trabajadores despedidos, estudiantes precarizados, mujeres y vecinas organizadas de Guernica que exigen soluciones habitacionales.

