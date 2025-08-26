El jurado por el jury de enjuiciamiento a la Julieta Makintach, desplazada del primer tribunal que llevó adelante el proceso por la muerte de Diego Maradona luego de que se conociera la existencia de que llevaba adelante un documental denominado Justicia Divina, admitió su acusación e irá a juicio político.

Ads

La Comisión del Jurado aceptó la admisibilidad de las pruebas en su contra por unanimidad. En ese sentido, consideró que hubo un delito que corresponde ser investigado. De esta manera, la jueza no podrá renunciar a su cargo como sí intentó hacerlo meses atrás.

En los días previos, Makintach presentó distintas solicitudes con el fin de suspender la audiencia decisiva. Entre ellas, destacó un pedido de recusación contra Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a quien acusó de falta de imparcialidad. La situación surgió tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran, lo que dejó incompleta la composición del tribunal.

Ads

El anterior tribunal del juicio por el caso Maradona

Su defensor, Darío Saldaño, argumentó que tras esa renuncia se convocó a una nueva audiencia sin respetar los plazos ni el procedimiento de designación de conjueces legisladores. Para la defensa, la conformación irregular del jurado implica nulidad absoluta del proceso y viola la garantía del “juez natural”.

Además, Makintach reclamó que el juicio político no avance solo contra ella mientras no se incluya a Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso, quienes también integraban el TOC N°3 de San Isidro en el juicio luego anulado. “El registro audiovisual cuestionado no fue clandestino, sino que respondía a una situación conocida por todos los miembros del órgano”, sostuvo su defensa.

Ads

Durante la audiencia, el jurado analizó si las pruebas del caso y resolvió que justificaban someter a Makintach a un juicio político que podría concluir con su destitución definitiva. Por ahora, la jueza permanece suspendida provisoriamente de sus funciones.

De los ocho denunciantes originales, cinco ratificaron sus acusaciones. Entre ellos figuran el procurador bonaerense Julio Conte Grand, el Colegio de Abogados de San Isidro, legisladores de la Bicameral y Julio Coria, custodio de Maradona condenado por falso testimonio.

De esta manera, Makintach irá a juicio político y su renuncia no podrá ser aceptada por el gobernador Axel Kicillof, de manera que se mantendrá su suspensión con una reducción del 40% de su salario.

Ads

Makintach ya presentó su descargo en un escrito de 30 páginas en el que negó todas las imputaciones. Aseguró que nunca existió una filmación ilegal y que tampoco participó en la elaboración de un documental sobre Maradona. Según explicó, el proyecto audiovisual fue ideado por terceros y no revelaba incidentes del debate judicial.

En relación con la entrevista que dio frente a cámaras, precisó que ocurrió “antes del inicio del juicio, durante un día no laborable, sin interferir en sus tareas jurisdiccionales”. También negó la existencia de un supuesto “libreto” y rechazó haber incurrido en mal desempeño, abuso de autoridad o malversación de recursos públicos, según publicó Ámbito.