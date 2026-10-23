La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires declaró la caducidad de la personería jurídico-política de tres partidos y 17 agrupaciones municipales, en una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Ads

Entre los partidos de orden provincial alcanzados aparecen Construyendo Porvenir, Política Abierta para la Integridad Social (PAIS) y Tiempo de Todos.

La principal causal aplicada fue la falta de acreditación del número mínimo de afiliados requerido para mantener la personería política, contemplada en el artículo 46, inciso “f”, del decreto-ley 9889/82. La normativa establece que la caducidad implica cancelar la inscripción de la fuerza en el registro electoral y quitarle su reconocimiento político. En el caso de Tiempo de Todos, la resolución también invoca el inciso “d” del mismo artículo.

Ads

Para las agrupaciones municipales, las resoluciones relevadas se apoyan en el incumplimiento del requisito de afiliaciones.

En los expedientes alcanzados por la causal vinculada con las afiliaciones, la Junta Electoral consignó que había intimado a las fuerzas que no cumplían con el requisito a regularizar su situación. El proceso incluyó una primera intimación en marzo de 2026 y una prórroga dispuesta en julio, con el objetivo de que presentaran las fichas necesarias para conservar la personería.

Ads

Tras las verificaciones de la Dirección Técnico Electoral, el organismo concluyó que las fuerzas alcanzadas no habían acreditado el mínimo exigido dentro de los plazos establecidos.

En tanto que la nómina de fuerzas locales cuya caducidad figura en las resoluciones publicadas comprende a:

Nuevo Azul, de Azul.

Acción Municipal de Berisso (AMUBE), de Berisso.

Ahora Pilar, de Pilar.

Proyecto Escobar, de Escobar.

Nosotros Elegimos Estar Esteban Echeverría, de Esteban Echeverría.

Vecinos Unidos, de Exaltación de la Cruz.

Acción Vecinal General Villegas, de General Villegas.

Ituzaingó Vecinal, de Ituzaingó.

Agrupación Municipal Primero Lobos, de Lobos.

Unidos por Lomas, de Lomas de Zamora.

Alternativa Vecinal La Costa, del Partido de La Costa.

Unidos por la Costa, del Partido de La Costa.

Diálogo Pergaminense, de Pergamino.

Unión Vecinal Salliqueló, de Salliqueló.

Compromiso para Crecer, de San Nicolás.

Opción Vecinal para el Progreso de Tigre, de Tigre.

Vecinos Independientes Vicente López (VIVILO!), de Vicente López.

Las resoluciones ordenan cancelar las inscripciones de estas agrupaciones en el registro electoral. La pérdida de la personería política no supone automáticamente que las entidades desaparezcan como personas jurídicas de derecho privado.