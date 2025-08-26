La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un paso central: la Justicia accedió al celular de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, y ya realizó una copia forense de todo su contenido. Los especialistas entregarán la información al fiscal federal Franco Picardi, quien tendrá a su cargo la etapa de análisis.

Según informó TN, la copia del dispositivo fue realizada por peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General de la Nación. A partir de ahora, se revisarán mensajes, documentos y registros del teléfono para determinar si contienen datos de interés para la causa.

El procedimiento se concretó luego de que el celular fuera secuestrado el viernes pasado, durante uno de los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello. Ese operativo se llevó a cabo poco después de que se filtraran los primeros audios de Spagnuolo, en los que hablaba de supuestos pedidos de coimas a laboratorios que trabajan con la ANDIS.

En esos allanamientos, el exfuncionario fue encontrado en un barrio privado de Pilar, donde además de los celulares se incautaron una máquina de contar billetes y dinero en efectivo.

Los audios que se difundieron en los últimos días muestran a Spagnuolo relatando una supuesta trama de corrupción dentro de la agencia, donde mencionó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En sus palabras, “esta gente está choreando de una manera… a mí me están desfalcando la agencia”.

El ex funcionario también aseguró que parte del dinero iba dirigido a la hermana del Presidente: “Yo calculo que le debe llegar el 3% a Karina”, se escucha en uno de los fragmentos. Además, advirtió que guarda mensajes con ella en su celular: “Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvidate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina”.

El fiscal Picardi deberá ahora determinar si los datos del celular confirman esas versiones o si se trata de dichos sin respaldo documental. La expectativa está puesta en los próximos días, cuando el contenido del dispositivo comience a ser examinado en detalle.