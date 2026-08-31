La Justicia indagó a Callejero Fino (Simón Alvarenga), detenido este domingo por circular en una camioneta sin patente en la cual además llevaba un arma con numeración suprimida, seguirá tras las rejas.

Ads

El joven cantante de RKT, de 31 años, negó que le perteneciera la pistola Glock calibre .40 secuestrada durante un control vehicular ante el fiscal Cosme Iribarren. Luego de su declaración, la imputación cambió de “tenencia ilegal” a “portación ilegal” y sustracción de la numeración registral, un delito cuya pena tiene un mínimo de 3 años de prisión.

Durante el control, en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, conducía una VW Amarok sin la patente correspondiente. En la requisa, los policías encontraron la pistola con la numeración limada.

Ads

El cantante fue llevado de la Comisaría Tigre 4° hacia la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Benavídez, a cargo del pilarense Cosme Iribarren. También fue detenido el acompañante, un joven de 27 años llamado Steven Joel Ricca.

Tras el arresto, el músico manifestó su preocupación por la situación. “Me quiero matar”, habría expresado ante los agentes. Además, explicó por qué se encontraba en la zona de Tigre: aseguró que se dirigía “al cumpleaños del novio de María Becerra”, en referencia a J Rei, pareja de la cantante oriunda de Quilmes, que tendría previsto celebrar su cumpleaños en una quinta de la zona.

Ads

Callejero Fino tiene antecedentes. Ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cometido cuando tenía 20 años. En aquel entonces estuvo cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario, momento en el que empezó a grabar música desde su casa.