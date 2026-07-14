El fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, dejó sin efecto la resolución del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado mantener los pagos del programa Volver al Trabajo hasta que el Estado implementara una política pública alternativa que garantizara un nivel de protección equivalente para los beneficiarios.

Ads

Los camaristas indicaron que mantener vigente el programa mediante una medida cautelar implicaba un "adelantamiento del veredicto final", y destacaron que el Ejecutivo tiene la facultad de diseñar, modificar o finalizar programas sociales.

En este sentido, la decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno de Javier Milei, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales.

Ads

Puede interesarte

Ads