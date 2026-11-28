La Justicia bonaerense confirmó la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que modificó el régimen jubilatorio del Banco Provincia y ordenó que, en el caso de una beneficiaria, sus haberes se calculen con el sistema anterior. Además, dispuso que las diferencias adeudadas se actualicen a valores actuales y estableció un esquema de intereses.

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La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, en una causa iniciada por María Cristina Marron contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia. El fallo fue dictado el 24 de noviembre de 2026 y difundido por el Ministerio Público Fiscal bonaerense.

La mujer se había jubilado bajo la Ley 13.364 y cuestionó la aplicación de la Ley 15.008, que modificó el mecanismo de actualización de los haberes previsionales. En primera instancia, la Justicia le había dado la razón y declarado inconstitucional el artículo 41 de esa norma para su situación particular.

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La Caja apeló, pero la Cámara confirmó la decisión. Los jueces entendieron que el nuevo sistema de movilidad podía romper la relación entre lo que cobra un jubilado y el salario que percibiría si continuara trabajando en el mismo cargo.

En ese sentido, señalaron que la fórmula de actualización prevista en la ley tomaba como referencia indicadores generales de precios y salarios, sin contemplar la evolución de las remuneraciones correspondientes al cargo que servía de base para calcular la jubilación.

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Cómo se calcularán las diferencias adeudadas

La Cámara también resolvió cómo deberán liquidarse las sumas que la Caja le debe a la beneficiaria. Dispuso que se calculen a valores actuales y que se apliquen dos tramos de intereses:

Una tasa del 6% anual desde el momento en que se generó cada deuda hasta el dictado de la sentencia.

desde el momento en que se generó cada deuda hasta el dictado de la sentencia. Desde entonces y hasta el pago efectivo, la tasa pasiva más alta del Banco Provincia para depósitos a 30 días.

En cambio, los jueces rechazaron el planteo de la jubilada sobre la prescripción de las diferencias adeudadas y consideraron aplicable el plazo previsto en el artículo 43 de la Ley 15.008.

El fallo confirmó la inconstitucionalidad del artículo 41 para este caso concreto, pero no implica que la decisión tenga efectos automáticos sobre todos los jubilados del Banco Provincia.