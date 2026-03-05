La Justicia decretó la quiebra y liquidación total de Garbarino
La famosa cadena de electrodomésticos llegó a tener más de 300 sucursales. El dictamen llegó luego del fracaso del concurso de acreedores.
El Juzgado Comercial N°7 dictó la sentencia contra Garbarino tras el fracaso del proceso de salvataje para que otro grupo empresario se hiciera cargo y la ausencia de ofertas en el marco del concurso de acreedores iniciado hace cinco años.
La empresa, cuyo principal propietario es Carlos Rosales, llegó a tener más de 300 sucursales y alrededor de 5.000 empleados en todo el país.
Tras la sentencia firme, la sindicatura tiene ahora la tarea de inventariar un patrimonio que, aunque diezmado, conserva piezas de valor estratégico.
Entre los activos más importantes figuran dos plantas industriales ubicadas en el sur del país, además de las marcas "Garbarino" y "Compumundo".
La empresa perderá el control de sus bienes, que pasarán a ser administrados por una sindicatura judicial, para luego venderlos y pagar deudas.
En efecto, se ordenó el cierre de los últimos tres locales que quedaban abiertos en Belgrano, calle Uruguay y un outlet en Almagro. Al momento de la quiebra quedaban menos de 20 trabajadores y la actividad mínima.
