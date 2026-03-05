El Juzgado Comercial N°7 dictó la sentencia contra Garbarino tras el fracaso del proceso de salvataje para que otro grupo empresario se hiciera cargo y la ausencia de ofertas en el marco del concurso de acreedores iniciado hace cinco años.

Ads

La empresa, cuyo principal propietario es Carlos Rosales, llegó a tener más de 300 sucursales y alrededor de 5.000 empleados en todo el país.

Tras la sentencia firme, la sindicatura tiene ahora la tarea de inventariar un patrimonio que, aunque diezmado, conserva piezas de valor estratégico.

Ads

Entre los activos más importantes figuran dos plantas industriales ubicadas en el sur del país, además de las marcas "Garbarino" y "Compumundo".

La empresa perderá el control de sus bienes, que pasarán a ser administrados por una sindicatura judicial, para luego venderlos y pagar deudas.

Ads

En efecto, se ordenó el cierre de los últimos tres locales que quedaban abiertos en Belgrano, calle Uruguay y un outlet en Almagro. Al momento de la quiebra quedaban menos de 20 trabajadores y la actividad mínima.

Puede interesarte