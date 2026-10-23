La Justicia Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de Manaos, en una causa por presunta evasión impositiva. La Cámara Federal de Apelaciones ratificó la decisión del Juzgado Federal N.º 3 de Morón, según informó Clarín.

Ads

La investigación se inició a partir de una denuncia del Ministerio Público Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades en el pago del Impuesto a las Ganancias, el IVA y los Impuestos Internos. El expediente también involucra a Norberto Canido, hermano del empresario, y a Refres Now S.A., la firma fabricante de las gaseosas.

La resolución mantiene un embargo preventivo de $250 millones sobre los bienes de Canido y otro por el mismo monto sobre los de la empresa. El empresario continuará en libertad durante el proceso.

Ads

Entre las presuntas maniobras investigadas figuran préstamos simulados, deducciones impositivas en exceso, facturación duplicada y declaraciones juradas engañosas. ARCA también pidió investigar comprobantes de venta presuntamente irregulares vinculados a 80 distribuidores, de los cuales 39 figuraban en registros de contribuyentes no confiables durante 2021 y 2022.

La causa contempla distintos períodos fiscales. Algunos hechos correspondientes a determinados ejercicios quedaron fuera de la investigación por la prescripción de la acción penal, tras la aplicación de una normativa más favorable para los imputados.

Ads

Puede interesarte

Manaos, una empresa con base en La Matanza

La historia de la compañía está ligada al oeste del conurbano bonaerense. Refres Now tiene su planta industrial en Virrey del Pino, partido de La Matanza, sobre la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Desde allí fabrica gaseosas, sodas, aguas, bebidas saborizadas y jugos que se distribuyen en distintos puntos del país, según la información publicada por la propia empresa.

La firma, de capitales nacionales, fue fundada en 2004 y construyó su crecimiento con una estrategia basada en precios competitivos y una red de distribución que le permitió expandirse frente a las grandes multinacionales del sector. Antes de lanzar Manaos, la familia Canido ya tenía experiencia comercial en el rubro de las bebidas y desarrollaba actividades en Rafael Castillo, también en La Matanza.

La planta de Virrey del Pino es uno de los principales activos industriales de la compañía. De acuerdo con su sitio oficial, cuenta con 12 líneas de producción de gaseosas, aguas y bebidas saborizadas, además de tres líneas para envases tipo tetra. Su actividad tiene impacto en el entramado productivo del distrito y abastece un mercado que excede ampliamente los límites bonaerenses.

Ads

En los últimos años, la empresa también amplió su cartera de productos y marcas. En 2025, Canido adquirió Cunnington y Neuss en una operación de unos US$ 74 millones, de acuerdo con información periodística publicada sobre la compra.

La confirmación del procesamiento representa un nuevo avance en la causa judicial que involucra al empresario y a su firma. Sin embargo, no equivale a una condena: la investigación deberá determinar las responsabilidades penales que correspondan.