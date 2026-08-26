Manuel Adorni debía presentar las respuestas a 20 inconsistencias señaladas por el fiscal Gerardo Pollicita, pero solicitó más tiempo y tener acceso a documentación y archivos citados por el fiscal en su requerimiento relacionados con datos (documentos y archivos) que surgieron del teléfono del contratista Matías Tabar, un testigo clave en el caso.

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En este sentido, Lijo autorizó la copia de los archivos solicitados, diligencia que se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto. Además, sin suspender plazos de la causa mientras el acusado accede al material requerido, otorgó una prórroga al ex funcionario por otros 15 días.

La investigación apunta a reconstruir la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas, junto con las entradas y salidas de dinero.

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