El juez federal Ariel Lijo dispuso que Manuel Adorni deberá informar previamente a la Justicia cada vez que pretenda salir del país, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

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La medida fue adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien si bien descartó que exista peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación, solicitó que cualquier viaje al exterior sea comunicado con anticipación para que los tribunales puedan "evaluar la pertinencia y razonabilidad" de la salida.

De esta manera, se trata de la primera restricción impuesta a Adorni desde el inicio del expediente judicial. La resolución alcanza únicamente al exfuncionario y no a su esposa, Bettina Angeletti, quien también se encuentra bajo investigación.

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Al mismo tiempo, la Justicia rechazó el pedido de detención que habían impulsado los denunciantes de la causa, al considerar que no existen elementos que justifiquen una medida de esa naturaleza.

Antes de que se dictara la resolución, el exfuncionario presentó un escrito a través de su abogado, Matías Ledesma, en el que informó que actualmente se encuentra en la Argentina y que no tiene previsto viajar al exterior en el corto plazo.

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Con esta decisión, el juzgado de Lijo resolvió imponer un mecanismo de control sobre los eventuales desplazamientos internacionales de Adorni, mientras continúa la investigación sobre la evolución de su patrimonio.