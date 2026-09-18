Tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia previsto para este mes de septiembre y retrotraer los valores al cuadro tarifario anterior.

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La medida cautelar, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, encabezado por el magistrado Agustín López Cóppola, alcanza a las empresas distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, que deberán abstenerse de aplicar incrementos si antes no existen audiencias públicas para discutir las nuevas tarifas.

Para el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, “las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente con la sociedad”.

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El fallo también dispone que si las o los usuarios percibieron montos bajo los nuevos valores, las sumas cobradas deberán ser imputadas como un saldo a favor en la próxima factura.

Según destacaron desde la Defensoría, la medida busca “resguardar los derechos económicos de los consumidores y garantizar el derecho constitucional a una información adecuada y a la participación en la toma de decisiones tarifarias”.

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Cabe recordar que a través de la Resolución 682/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia se determinó un ajuste en las tarifas de septiembre con ajustes que iban del 1 al 2,4%. Las subas impactarían en el cargo fijo y en el cargo variable. El incremento se compone de una suba del 5,6% en el precio mayorista de la energía y un ajuste del 1,8% en el valor agregado de distribución (VAD) para el mes de septiembre.