La resolución judicial llega después de que Espert presentara su renuncia a la postulación, en el marco del relanzamiento de la campaña de Javier Milei en territorio bonaerense. Sin embargo, el magistrado sólo aceptó la dimisión del economista liberal y no el corrimiento de nombres dentro de la lista.

De este modo, la dirigente Karen Reichardt (segunda en la nómina original) quedará como cabeza de lista de LLA en la provincia de Buenos Aires.

La decisión implica una complicación a la estrategia del oficialismo libertario, que buscaba incorporar a Santilli para reforzar su estructura electoral en el principal distrito del país. Desde el espacio de Milei habían argumentado que el cambio se trataba de una “sustitución política justificada”, pero Ramos Padilla entendió que no existían las condiciones legales para autorizar el reemplazo fuera de los plazos establecidos por la legislación electoral.

