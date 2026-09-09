La platense “Vicky” Granatto, integrante de Las Leonas, respondió a la repercusión que tuvieron sus declaraciones sobre Lionel Messi durante una entrevista.

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A través de sus redes sociales, aseguró que una de sus frases fue “absolutamente sacada de contexto” y explicó que su intención había sido poner en valor a las grandes figuras de la historia del hockey argentino.

En un fragmento de una entrevista a ESPN, en el que Granatto se refirió al entusiasmo de algunas de sus compañeras por recibir un saludo de Messi, había dicho: “Todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha (Aymar), Mechi (Margalot), Ceci (Rognoni), Magui (Aicega). Nuestra historia es mucho más grande”.

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“A mí me molesta. Todas querían que salude Messi; chicas, es Messi, no pasa nada.



Lo importante es que está Lucha, Mechi, Ceci o vos Magui; nuestra historia es mucho más grande que la que tienen”.



Victoria GRANATTO, jugadora de #LasLeonas en ESPN Hockey 😳🇦🇷.… — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) September 9, 2026

Las declaraciones fueron interpretadas como un menosprecio a la figura del capitán de la Selección argentina de fútbol, aunque Granatto luego aclaró que esa no había sido su intención.

Frente a la polémica, la platense publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que explicó el contexto de sus dichos. “En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras”, comenzó. Granatto señaló que decidió aclarar la situación porque todo lo ocurrido le generó malestar y afirmó que la frase había sido extraída de una entrevista que había brindado una semana antes.

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“Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana, y la malinterpretaron, donde mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el lugar que ocupan las históricas jugadoras de Las Leonas y su influencia sobre las nuevas generaciones, y agregó: "De más está decir y hasta me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo", señaló.

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