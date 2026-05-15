El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para eliminar el impuesto de sellos que se cobra sobre las operaciones realizadas con tarjeta de crédito en la Provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa propone derogar artículos del Código Fiscal y de la Ley Impositiva vigente para dejar sin efecto el gravamen que actualmente impacta sobre los consumos financiados con tarjetas.

“En la Provincia de Buenos Aires hasta el resumen de la tarjeta de crédito paga impuesto a los sellos”, expresó Liberman al anunciar el proyecto.

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Y agregó: “Presentamos un proyecto para eliminar ese gravamen absurdo que castiga el consumo formal y encarece la vida cotidiana de millones de bonaerenses. El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”.

Según el texto legislativo, el objetivo es eliminar el impuesto de sellos sobre operaciones con tarjeta de crédito dentro de la jurisdicción bonaerense. Para ello, el proyecto plantea la derogación del artículo 252 y modificaciones sobre el artículo 258 del Código Fiscal de la Ley 10.397, además de cambios en la Ley Impositiva 15.558.

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Desde La Libertad Avanza sostienen que se trata de un impuesto “distorsivo” que encarece el consumo y desalienta las operaciones formales.

“Menos impuestos distorsivos. Más sentido común”, concluyó el legislador libertario.