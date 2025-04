Marcelo Argibay, dirigente de La Libertad Avanza en la localidad bonaerense de Lobería, anunció su alejamiento del espacio libertario, y luego se informó que “después de una profunda reflexión y evaluación conjunta con el coordinador y demás integrantes”, decidió disolver la agrupación en el distrito. Hace algunos días por "acuerdos políticos", dijo, una funcionaria de esta agrupación fue desvinculada de Pami.

El espacio se había sido inaugurado el pasado 21 de marzo con la presencia Alejandro Carrancio (Coordinador del INPROTUR) y Gastón Abonjo (diputado provincial de Mar del Plata), referentes de LLA en la quinta sección electoral, en Av. Campos al 270.

Junto a @alecarrancio y @gabonjo acompañamos a nuestro referente en Lobería @Argi1985Marcelo en la inauguración del espacio de La Libertad Avanza en el Municipio. Seguimos el camino hacia la libertad de la provincia de Buenos Aires. VLLC!@JMilei@SPareja_@llaPba5tasecc pic.twitter.com/c6Jf2r8lWi — La Libertad Avanza - Provincia de Buenos Aires (@LLAenPBA) March 22, 2025

En una publicación de X, Argibay expresó su descontento: “Jamás voy a hacer lo contrario a lo q mí presidente nos pidió a la gente común honesta, de otra forma le fallaría, prefiero apartarme pero acomodar a la casta a los chorros a los parásitos, tengo la motosierra en marcha desde el primer día”.

Según expresaron en su cuenta de Instagram, “esta decisión se debe a que entendemos que el lineamiento que están tomando ciertos dirigentes de LLA Provincia no nos representan”. “Nosotros tenemos un lineamiento claro y coherente con el presidente Javier Milei, y no estamos dispuestos a abandonarlo. Somos liberales libertarios”, añadieron.

En otro tramo del comunicado, los ahora ex dirigentes libertarios de Lobería indican: “No queremos formar parte de una estructura que no comparte nuestros valores y principios. Al contrario, queremos erradicar la vieja política y sus prácticas, y construir un nuevo camino basado en la transparencia, la honestidad y la coherencia. El espacio que armamos fue creado con el objetivo de ser un lugar de encuentro y trabajo para nuestra comunidad, pero lamentablemente, no podemos continuar en un entorno que no se ajusta a nuestros ideales”.

Más adelante sostuvieron que seguirán trabajando “por los ideales y valores que nos unen, de forma coherente a nuestro lineamiento” pero que “siempre” serán “liberales”. “No nos van a corromper ni lo vamos a permitir”, advirtieron. “Queremos dejar claro que, en caso de que se arme otro espacio referenciado a estos lineamientos erróneos, nosotros no somos ni seremos parte de él. Nosotros nos desvinculamos completamente de cualquier estructura o espacio que no comparta nuestros valores y principios”, aclararon.

Hace pocos días también se desvinculó a Belén Saín de PAMI y su reemplazo por la dirigente de Pro, Valeria Reguilón. "Las razones son políticas. La Libertad Avanza de Provincia hizo acuerdos con el Pro y a cambio tenían que entregar varios PAMI y Anses", explicó la exfuncionaria. Por el momento, seguía al frente de ANSES, Jorge Cóppola, “Es un trabajador incansable, idóneo y responsable”, describieron.