El bloque de concejales de La Libertad Avanza del Partido de Tres de Febrero difundió una declaración pública en la que manifestó su respaldo a las recientes expresiones del presidente Javier Milei y fijó una postura contundente frente a la situación política en Venezuela.

En el comunicado, el espacio sostuvo que “no existe neutralidad posible” ante regímenes que, según expresaron, “promueven el narcoterrorismo, apoyan a grupos narcocriminales, restringen las libertades individuales, persiguen a la oposición y debilitan las instituciones bajo el amparo de ideologías que calificaron como perimidas”.

Desde el bloque de LLA consideraron que la caída del principal dirigente del régimen venezolano representa “una oportunidad” para que el país caribeño avance en la recuperación de la libertad, el Estado de Derecho y el respeto irrestricto por la dignidad humana. No obstante, advirtieron que el proceso aún no está concluido, ya que el régimen “no ha sido definitivamente desarticulado”.

Los concejales de La Libertad Avanza Tres de Febrero remarcaron su compromiso, desde el ámbito local, con la defensa de la libertad como valor supremo. Además, expresaron su acompañamiento al pueblo venezolano y, en particular, a quienes residen en el distrito.

