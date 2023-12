Fiscales y fiscales generales de la corriente Libertad Avanza en Florencio Varela, liderada a nivel nacional por el presidente electo Javier Milei, presentó una nota al Honorable Concejo Deliberante local, sumándose al repudio manifestado por el cuerpo ante los controvertidos dichos de Ezequiel ‘Chamu’ Taborda , concejal electo del mismo espacio. En ese contexto, sorprendieron al solicitar que no se permita que el flamante edil asuma su banca el próximo lunes.

Según el medio local Infosur Diario, la solicitud que fue elevada al Concejo Deliberante se fundamenta en un video compartido por Taborda en redes sociales los primeros días de noviembre, donde se lo ve visiblemente alterado al denunciar un supuesto hecho de vandalismo contra su camioneta. En un tono agresivo, el concejal electo lanzó declaraciones controvertidas que generaron un fuerte repudio y que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales.

“Mueran todos los villeros mala leche, asco dan”, había dicho Taborda en la filmación que publicó en sus redes sociales. En aquella oportunidad, las imágenes generaron una ola de críticas y acusación de discriminación y violencia. “Estoy re caliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta…Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen”, había advertido en una de las historias que compartió con sus seguidores.

Los firmantes de la nota expresaron su “vergüenza” por estas declaraciones y resaltaron la ausencia de un pedido formal de disculpas por parte de Taborda. “Es indignante el hecho de que no pidiera públicamente perdón, a pesar de la amplia difusión del citado video. Lo que más nos indigna es cuando se expresa con fuertes insultos discriminatorios a los vecinos carenciados que moran en vivienda y en zonas precarias”, señalaron desde La Libertad Avanza de Varela.

“Nos sentimos muy afectados y avergonzados por las declaraciones del concejal electo Taborda. Consideramos que es inadmisible la violencia, la discriminación, la descalificación contra nuestros vecinos, sin importar la clase social, máxime que estamos cumpliendo 40 años de vida democrática”, agregaron en la nota En ese contexto, solicitaron que su propio compañero de lista no asuma la banca. La sesión en la que asumirán los nuevos concejales será el próximo lunes.