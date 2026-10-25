La Libertad Avanza (LLA) llevó adelante este sábado una jornada de afiliación en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ampliar su base de adherentes y consolidar su estructura política de cara a las elecciones de 2027.

Ads

La actividad se desarrolló entre las 11 y las 13, con mesas informativas instaladas en plazas y estaciones de transporte público de distintos distritos. Legisladores, concejales, referentes locales y dirigentes barriales participaron del despliegue para dialogar con los vecinos y promover nuevas afiliaciones al espacio que conduce el presidente Javier Milei.

La iniciativa fue organizada por los referentes provinciales, los legisladores y los responsables de cada sección electoral, en coordinación con la conducción bonaerense de LLA, encabezada por el diputado nacional Sebastián Pareja.

Ads

Según expresaron desde el espacio, el objetivo es fortalecer su presencia territorial en el principal distrito electoral del país y avanzar en la construcción de una alternativa política con representación en los 135 municipios.

Sebastián Pareja destacó el respaldo al Gobierno

A través de un comunicado partidario, Pareja valoró la participación de los vecinos y el acercamiento de nuevos afiliados. “Es muy inspirador que la gente se acerque a sumarse a La Libertad Avanza. Pero mejor que eso es ver cómo siguen demostrando su apoyo al Presidente, al proyecto de país y cómo se disponen a escuchar nuestra propuesta para la provincia”, sostuvo.

Ads

El diputado nacional también afirmó que hubo participación en todos los distritos bonaerenses y anticipó que el espacio continuará con el trabajo territorial.

“Nuestro objetivo no es solamente consolidar una alternativa política, sino construir el proyecto que finalmente pueda transformar de raíz la provincia de Buenos Aires”, señaló el dirigente.

En la convocatoria previa, La Libertad Avanza bonaerense había apelado a una consigna dirigida contra el peronismo: “Afiliate para terminar con el kirchnerismo en la provincia”. En la misma publicación, el espacio aseguró que trabaja para construir una fuerza política capaz de transformar la provincia de Buenos Aires.

Ads

La estrategia de LLA rumbo a 2027

La campaña de afiliación se desarrolla mientras el oficialismo nacional comienza a delinear su estrategia electoral para 2027, cuando se elegirán presidente, gobernador bonaerense, intendentes y cargos legislativos.

En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza busca ampliar su organización territorial y consolidar referentes propios en cada distrito, en un escenario en el que el peronismo conserva un peso central y la disputa por la Gobernación aparece como uno de los principales desafíos electorales.

Dentro del espacio libertario todavía no hay una definición pública sobre quién encabezará la candidatura a gobernador. Entre las alternativas que circulan aparece el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que también se menciona a Pareja como una eventual opción, dependiendo de cómo se distribuyan las candidaturas en el armado político.

A su vez, en LLA contemplan la posibilidad de avanzar en acuerdos electorales con el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y fuerzas vecinales. La definición de esas alianzas será uno de los factores que incidirán en el armado de las listas provinciales y municipales.

Con la jornada de afiliación en los 135 municipios, el espacio libertario busca dar un nuevo paso en su despliegue territorial y preparar su estructura política para la próxima contienda electoral.