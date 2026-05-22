Desde hace varias semanas, La Libertad Avanza intensifica su despliegue territorial en la provincia de Buenos Aires con la mira puesta en las elecciones de 2027. En ese contexto, el titular de la regional bonaerense, el diputado nacional Sebastián Pareja, convocó a un “Cabildo Abierto por la Libertad" que se celebrará el próximo lunes 25 de mayo.

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La idea es que los vecinos se puedan acercar a cada mesa que el sello violeta dispondrá en los 135 municipios que componen la provincia frente a los concejos deliberantes y municipalidades en simultáneo.

Concejales, dirigentes y legisladores podrán, a través del contacto con los vecinos, relevar las problemáticas locales y diseñar una agenda conjunta.

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Desde el espacio político señalaron que el llamado "apunta a recuperar ese espíritu fundacional, invitando a los bonaerenses a acercarse con sus ideas, reclamos y propuestas". En ese mismo sentido, los referentes partidarios fundamentaron la pertinencia histórica de la jornada al manifestar que "así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia".

El diagnóstico crítico respecto a las actuales conducciones municipales es otro de los ejes que motivan la movilización de la fuerza de gobierno. "En muchos municipios hay una falta de gestión alarmante y una dinámica política con escasa participación ciudadana y alejada de las demandas reales", indicaron desde el armado provincial mediante el comunicado de prensa.

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Finalmente, se detalló que la actividad prevé una instancia de procesamiento técnico posterior a la jornada de escucha en las calles. Toda la información que sea recabada en las mesas locales será derivada a una estructura provincial para su posterior análisis y sistematización.